Кубок IBU. Стина Нильссон, Кебингер, Эрдал, Каррара, Боте, Юханссон, Арнеклейв пробегут спринт

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15 января на этапе Кубка IBU в словенской Поклюке пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Женщины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Элла Халварссон (Швеция)

9. Тильда Юханссон (Норвегия)

13. Микела Каррара (Италия)

20. Селина Гротиан (Германия)

22. Катарина Коматц (Австрия)

24. Ханна Кебингер (Германия)

26. Марион Визенсартер (Германия)

27. Стина Нильссон (Швеция)

28. Ханна Аухенталлер (Италия)

30. Пола Боте (Франция)

32. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

34. Жилонн Гигонна (Франция)

39. Лиза Мария Шпарк (Германия)

40. Каролине Эрдал (Норвегия)

43. Фрида Доккен (Норвегия)

49. Эмили Калкенберг (Норвегия)

55. Юни Арнеклейв (Норвегия)

57. Фани Бертран (Франция)

65. Камиль Бене (Франция)

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