Кубок IBU. Стина Нильссон, Гротиан, Юхансен, Аухенталлер, Доккен и Боте выступят в спринте

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14 января на этапе Кубка IBU в словенской Поклюке пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словакия

Женщины

Спринт

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Ханна Аухенталлер (Италия)

3. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

4. Ивона Фиалкова (Словакия)

5. Фрида Доккен (Норвегия)

6. Линда Цингерле (Италия)

9. Мартк Крокстад Юхансен (Норвегия)

13. Пола Боте (Франция)

18. Стина Нильссон (Швеция)

20. Жилонн Гигонна (Франция)

22. Селина Гротиан (Германия)

24. Тильда Юханссон (Швеция)

30. Эмили Калкенберг (Норвегия)

34. Лиза Мария Шпарк (Германия)

39. Камиль Бене (Франция)

41. Микела Каррара (Италия)

43. Марайке Браун (Германия)

45. Каролине Эрдал (Норвегия)

52. Беатриче Трабукки (Италия)

61. Марион Визенсартер (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

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