Кубок IBU. Стина Нильссон, Жилонн Гигонна, Визенсартер, Юханссон, Бертран выступят в короткой индивидуальной гонке

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13 января на этапе Кубка IBU в Поклюке пройдет женская короткая индивидуальная гонка.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Женщины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Беатриче Трабукки (Италия)

3. Юлия Швайгер (Австрия)

5. Эмили Калкенберг (Норвегия)

6. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

8. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

9. Марион Визенсартер (Германия)

11. Юни Арнеклейв (Норвегия)

13. Микела Каррара (Италия)

15. Стина Нильссон (Швеция)

16. Камиль Бене (Франция)

18. Селина Гротиан (Германия)

23. Ханна Аухенталлер (Италия)

25. Тильда Юханссон (Швеция)

31. Пола Боте (Франция)

33. Фани Бертран (Франция)

38. Жилонн Гигонна (Франция)

39. Каролине Эрдал (Норвегия)

57. Ханна Кебингер (Германия)

79. Элла Халварссон (Швеция)

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1 комментарий

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Velirpa
что ж, болеем за Гротиан как всегда, а почему Стина опять на Кибу, обещали, что разорвет Херманн, чтзх?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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