Миронова, Серохвостов и Довгая не выступят на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, какие спортсмены из группы Артема Истомина выступят на этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.
«Сегодня в Минск вылетает группа Артема Истомина. К сожалению, не в полном составе. Ожидается, что на втором этапе Кубка Содружества стартуют Карим Халили, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева и Елизавета Каплина.
Даниил Серохвостов, Ксения Довгая и Светлана Миронова сейчас находятся в стационаре на дообследовании после недавно перенесенных заболеваний. С большой долей вероятности, Даниил и Ксения воссоединятся с группой уже в эту пятницу, но сомнительно, что они смогут выйти на старт в Раубичах», – написал Аверьянов.
Этап Кубка Содружества в Раубичах пройдет с 15 по 18 сентября.