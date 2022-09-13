Миронова, Серохвостов и Довгая не выступят на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Пресс-атташе Союза биатлонистов России ( ) Сергей Аверьянов рассказал, какие спортсмены из группы Артема Истомина выступят на этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

«Сегодня в Минск вылетает группа Артема Истомина. К сожалению, не в полном составе. Ожидается, что на втором этапе Кубка Содружества стартуют , Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, и Елизавета Каплина.

, Ксения Довгая и сейчас находятся в стационаре на дообследовании после недавно перенесенных заболеваний. С большой долей вероятности, Даниил и Ксения воссоединятся с группой уже в эту пятницу, но сомнительно, что они смогут выйти на старт в Раубичах», – написал Аверьянов.

Этап Кубка Содружества в Раубичах пройдет с 15 по 18 сентября.