Александр Поварницын: «Очень тяжелая гонка. Видимо, хорошо потренировался, чувствую загруженность по ногам»

Теги сборная России Кубок России Александр Поварницын Биатлон

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свою победу в спринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Поварницын допустил два промаха.

– Очень тяжелая гонка. Видимо, хорошо потренировался. Чувствую загруженность по ногам. Очень тяжело идти.

– Как состояние погоды и трассы?

– Очень интересная трасса, потому что вроде бы раньше было холодно, сегодня тепло. Организм не понимает. Думает, что тепло, а на самом деле холодно.

Такая каша в голове. Не знаешь, как одеваться. Меняешь одежду по ходу стартов, – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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volga_olga
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С победой! Молодчина! Можно за Общий зачет попробовать бороться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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