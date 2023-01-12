Александр Поварницын: «Очень тяжелая гонка. Видимо, хорошо потренировался, чувствую загруженность по ногам»

Российский биатлонист прокомментировал свою победу в спринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Поварницын допустил два промаха.

– Очень тяжелая гонка. Видимо, хорошо потренировался. Чувствую загруженность по ногам. Очень тяжело идти.

– Как состояние погоды и трассы?

– Очень интересная трасса, потому что вроде бы раньше было холодно, сегодня тепло. Организм не понимает. Думает, что тепло, а на самом деле холодно.

Такая каша в голове. Не знаешь, как одеваться. Меняешь одежду по ходу стартов, – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».