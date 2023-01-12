Елисеев о 15-м месте: «Допуск к тренировкам мне дали только в августе, поэтому это логичный исход. Но я каждую гонку выкладываюсь по максимуму»
Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка России в Рыбинске.
Победу одержал Александр Поварницын. Елисеев занял 15-е место с тремя промахами.
– Удивлены победой Поварницына, что с двумя промахами он выиграл столь уверенно?
– Нет, он всегда был очень быстрым. Я был удивлен, когда он года два‑три назад немного не показывал свои результаты. Он возвращается на уровень. Я всегда знал его как очень быстрого спортсмена.
– Переживаете, что сами не попадаете в «цветы»?
– Думаю, что относительно того, как я тренировался, это не настолько критично. Допуск к тренировкам [после краткосрочной приостановки карьеры] мне дали только в августе, поэтому это логичный исход.
Но я каждую гонку выкладываюсь по максимуму. Максимально готовлюсь к чемпионату России, Кубку России, – сказал Елисеев.
1 комментарий