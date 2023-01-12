Елисеев о 15-м месте: «Допуск к тренировкам мне дали только в августе, поэтому это логичный исход. Но я каждую гонку выкладываюсь по максимуму»

Теги сборная России Кубок России Александр Поварницын Матвей Елисеев Биатлон

Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка России в Рыбинске.

Победу одержал Александр Поварницын. Елисеев занял 15-е место с тремя промахами. 

– Удивлены победой Поварницына, что с двумя промахами он выиграл столь уверенно?

– Нет, он всегда был очень быстрым. Я был удивлен, когда он года два‑три назад немного не показывал свои результаты. Он возвращается на уровень. Я всегда знал его как очень быстрого спортсмена.

– Переживаете, что сами не попадаете в «цветы»?

– Думаю, что относительно того, как я тренировался, это не настолько критично. Допуск к тренировкам [после краткосрочной приостановки карьеры] мне дали только в августе, поэтому это логичный исход.

Но я каждую гонку выкладываюсь по максимуму. Максимально готовлюсь к чемпионату России, Кубку России, – сказал Елисеев. 

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1 комментарий

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HoratioH
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Мотя, с августа прошло 5 месяцев! Неужели за это время ты не успел хотя бы минимально натренироваться?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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