Александр Поварницын: «Если выбирать между победой на Кубке России и 10-м местом на Кубке мира, 10-е место будет для меняя более ценно»

Биатлонист Александр Поварницын высказался о выступлениях на этапах Кубка России.

«Безусловно, для меня сейчас важны результаты, но больше удовлетворения в рамках Кубка России я получаю просто от того, что удалось реализовать себя в этой работе.

Если выбирать между победой на этапе Кубка России и 10-м местом на Кубке мира, то, скажу честно, 10-е место на Кубке мира будет для меняя более ценно.

Мне близки более традиционные гонки, я более медлительный в плане стрельбы, поэтому этап в Рязани (на Кубке Содружества) будет тяжеловато.

Придется выходить из зоны комфорта, но тем лучше для меня, получу новый опыт для тренировочного процесса», – сказал Поварницын.