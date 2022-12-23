Александр Поварницын: «Если выбирать между победой на Кубке России и 10-м местом на Кубке мира, 10-е место будет для меняя более ценно»
Биатлонист Александр Поварницын высказался о выступлениях на этапах Кубка России.
«Безусловно, для меня сейчас важны результаты, но больше удовлетворения в рамках Кубка России я получаю просто от того, что удалось реализовать себя в этой работе.
Если выбирать между победой на этапе Кубка России и 10-м местом на Кубке мира, то, скажу честно, 10-е место на Кубке мира будет для меняя более ценно.
Мне близки более традиционные гонки, я более медлительный в плане стрельбы, поэтому этап в Рязани (на Кубке Содружества) будет тяжеловато.
Придется выходить из зоны комфорта, но тем лучше для меня, получу новый опыт для тренировочного процесса», – сказал Поварницын.
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