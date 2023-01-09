Драчев о самой сильной сборной России: «Хороший период был в 2008 году. Но как считать команду лучшей, если там были и люди на допинге?»

Теги сборная России сборная России жен допинг Владимир Драчев Антон Бабиков Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал слова Антона Бабикова о том, что мужская сборная России была наиболее сильной в 2012-2013 годах.

«Согласен ли с Бабиковым? Тут сложно что‑то считать. Они не помнят, как бегали до них люди. Мне кажется, хороший период был в 2008 году на чемпионате мира. Тогда был самый большой, наверное, поток медалей.

Но видите ли, как считать команду лучшей, если там были и люди на допинге? Как можно ее таковой считать, если такое было?! За счет чего? В декабре 2008 года, вспомните, люди сдали положительные допинг‑пробы, а потом были дисквалифицированы.

И потом покатилось, и еще были случаи, и 2014 год отняли. Как оценивать эти ситуации? Тут тоже надо смотреть внутри себя, если мы хотим оценивать», – сказал Драчев.

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9 комментариев

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Аркаимец
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А кто тогда из топовых сборных был не на фарме?
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Vlad Zakirov
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Спорт и допинг, неразделимы,как два ботинка, уберешь один и нет обуви,уберешь допинг нет результата, какие медали?
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rashnew
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Драчев, до 2008 года на ЭПО сидел весь мир. Так что всё честно как раз таки было. Это потом уже с 2009 за ЭПО ловить стали и другие команды перешли на другой вид допинга который не ловится, а мы не стали
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volga_olga
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За ЧМ-2008 однако никого не дисквалифицировали, болтун.

Впрочем, что-то там про немецкую лабораторию тогда говорили, это да.
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Truthishere
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Именно, вы считали российский биатлон сильным, Россию биатлонной державой. А потом вас лишили допинга и стал виден ваш реальный уровень - статисты проигрывающие великой биатлонной Литве. Точно так же Шарапова - вы почему-то считали ее сильной, великой теннисисткой, но без допинга все стало на свои места и вы увидели ее реальный уровень.
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Лука Тараканов
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Да, сложная дилемма...
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Антон Александров
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У вас десятилетиями люди на допинге были. А уж сейчас на внутренних соревнованиях прямо на трассе ширяются, наверное ;))))))
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JL JL
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Вылез. Рассуждает. А я прекрасно помню, как этот гнобил и Бабикова и Цветкова. Вместе с оплеванным.
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