Драчев о самой сильной сборной России: «Хороший период был в 2008 году. Но как считать команду лучшей, если там были и люди на допинге?»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира прокомментировал слова о том, что мужская сборная России была наиболее сильной в 2012-2013 годах.

«Согласен ли с Бабиковым? Тут сложно что‑то считать. Они не помнят, как бегали до них люди. Мне кажется, хороший период был в 2008 году на чемпионате мира. Тогда был самый большой, наверное, поток медалей.

Но видите ли, как считать команду лучшей, если там были и люди на допинге? Как можно ее таковой считать, если такое было?! За счет чего? В декабре 2008 года, вспомните, люди сдали положительные допинг‑пробы, а потом были дисквалифицированы.

И потом покатилось, и еще были случаи, и 2014 год отняли. Как оценивать эти ситуации? Тут тоже надо смотреть внутри себя, если мы хотим оценивать», – сказал Драчев.