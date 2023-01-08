Кубок IBU. Эвербю и Доккен, Фонтейн и Боте, Кристилль и Трабукки выступят в сингл-миксте

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8 января на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье пройдет сингл-микст.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

3-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Одиночная смешанная эстафета

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Матс Эвербю, Фрида Доккен)

2. Франция (Поль Фонтейн, Пола Боте)

3. Швеция (Виктор Брандт, Альва Щельд)

4. Италия (Седрик Кристилль, Беатриче Трабукки)

5. Австрия (Доминик Унтервегер, Кристина Оберталер)

9. Чехия (Ондржей Манек, Тереза Винкларкова)

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1 комментарий

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Velirpa
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омг, нет всяких Никулиных, Кибу очистилось.
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