Йоханнес Бо о том, хочет ли он выступить в лыжных гонках: «Нет. Думаю, было бы трудно победить Клэбо»
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо ответил на вопрос о том, хочет ли он выступить в лыжных гонках.
– Нет. Главное – это биатлон.
– Нет желания выступить в эстафете на чемпионате мира по лыжам?
– Нет. Если бы меня спросили, я бы, конечно, сказал «да». Но есть много норвежцев, которые очень быстры на лыжне, и я думаю, что было бы трудно победить Клэбо, например, ха-ха.
– Некоторые биатлонисты выступали в эстафете.
– Да, так и есть. Но [у лыжников] уже очень сильная команда, мы не нужны им, а они не нужны нам, но мы можем выступать в наших собственных видах спорта, – сказал Бо.
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