Йоханнес Бо о том, хочет ли он выступить в лыжных гонках: «Нет. Думаю, было бы трудно победить Клэбо»

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо ответил на вопрос о том, хочет ли он выступить в лыжных гонках.

– Нет. Главное – это биатлон.

– Нет желания выступить в эстафете на чемпионате мира по лыжам?

– Нет. Если бы меня спросили, я бы, конечно, сказал «да». Но есть много норвежцев, которые очень быстры на лыжне, и я думаю, что было бы трудно победить Клэбо, например, ха-ха.

– Некоторые биатлонисты выступали в эстафете.

– Да, так и есть. Но [у лыжников] уже очень сильная команда, мы не нужны им, а они не нужны нам, но мы можем выступать в наших собственных видах спорта, – сказал Бо.

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