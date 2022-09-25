Халили о последней стрельбе в эстафете: «Думал: сейчас посмотрю, каково было Латыпову на Олимпиаде»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу своей команды в эстафете на летнем чемпионате России в Чайковском.

Сегодня Халили бежал гонку вместе с Матвеем Елисеевым, Артемом Смирновым и Дмитрием Мысевым в составе команды ЦФО.

«Я с первого этапа уже понял, что что-то идет не так, потому что Матвей на последнем круге начал даже натягивать. В принципе, с первого этапа уже было понятно, что за тройку можно бороться. Потому что лидеры начали выпадать с первых рубежей.

Я всю гонку разминался, все рубежи смотрел спокойно – наблюдал, как складывается обстановка. Из наших парней меня все удивляли потихоньку.

За стрельбу не волновался. Думал, что в эстафете в любом случае есть дополнительные патроны – за 20 секунд можно стрелять три дополнительных, и если что, на круге у меня будет время отработать.

На последнюю стойку я подходил и думал: ну сейчас посмотрю примерно хотя бы, каково было Эдику на Олимпиаде. Наверное, я еще в юниорах подходил лидером в эстафете на последнюю стрельбу. Подхожу, думаю: ну посмотрим», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Халили, Елисеев, Смирнов и Полукаров выиграли эстафету, команда Поршнева – 2-я, Гараничева – 3-я