Томас Бах: «Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) подвел итоги 2022 года.

«Обнадеживающие знаки поддержки дают нам еще больше оснований продвигать нашу объединяющую миссию с полной решимостью – и это дает нам надежду, что это приблизит нас к тому, чтобы мы снова смогли в полной мере реализовать миссию спорта – объединить весь мир в мирном соревновании.

В этом духе мы можем смотреть в 2023 год с надеждой и оптимизмом. Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана – и она необходима больше, чем когда–либо. Особенно в то время, когда разделение и конфликт берут верх над диалогом и сотрудничеством.

2023 год – предолимпийский. Спортсмены сосредоточатся на квалификации к Олимпийским играм 2024 года в . Все мы – международные федерации, национальные олимпийские комитеты, национальные федерации, МОК и все олимпийское сообщество – будем поддерживать их и помогать им, чтобы они могли сделать все возможное», – сказал Бах в новогоднем обращении.

Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»