Томас Бах: «Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подвел итоги 2022 года.
«Обнадеживающие знаки поддержки дают нам еще больше оснований продвигать нашу объединяющую миссию с полной решимостью – и это дает нам надежду, что это приблизит нас к тому, чтобы мы снова смогли в полной мере реализовать миссию спорта – объединить весь мир в мирном соревновании.
В этом духе мы можем смотреть в 2023 год с надеждой и оптимизмом. Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана – и она необходима больше, чем когда–либо. Особенно в то время, когда разделение и конфликт берут верх над диалогом и сотрудничеством.
2023 год – предолимпийский. Спортсмены сосредоточатся на квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Все мы – международные федерации, национальные олимпийские комитеты, национальные федерации, МОК и все олимпийское сообщество – будем поддерживать их и помогать им, чтобы они могли сделать все возможное», – сказал Бах в новогоднем обращении.
Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»
Спорт это Сила Добра - использовали для отстранения зла.
Спортсменов допускают или не допускают в зависимости от паспорта (и я сейчас не про СВО, такое было и ранее), пропихивают участие трансгендеров, которое породило множество споров... Вмешательство политики в спорт все больше и больше... Объединители, блин!
Данная фраза имеет очень неоднозначный смысл.