Томас Бах: «Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Биатлон

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подвел итоги 2022 года.

«Обнадеживающие знаки поддержки дают нам еще больше оснований продвигать нашу объединяющую миссию с полной решимостью – и это дает нам надежду, что это приблизит нас к тому, чтобы мы снова смогли в полной мере реализовать миссию спорта – объединить весь мир в мирном соревновании.

В этом духе мы можем смотреть в 2023 год с надеждой и оптимизмом. Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана – и она необходима больше, чем когда–либо. Особенно в то время, когда разделение и конфликт берут верх над диалогом и сотрудничеством.

2023 год – предолимпийский. Спортсмены сосредоточатся на квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Все мы – международные федерации, национальные олимпийские комитеты, национальные федерации, МОК и все олимпийское сообщество – будем поддерживать их и помогать им, чтобы они могли сделать все возможное», – сказал Бах в новогоднем обращении.

Бах об отстранении россиян и белорусов: «Нам пришлось принять защитные меры. К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений»

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17 комментариев

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Сергей Дроздов
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Ответ Ольга Волконская
Речь в стиле советского партработника... Ржака)))
Советские партработники ясно мыслили и ясно излагали. Вы графиня Волконская – слышали когда-нибудь советского партработника?
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Лемур
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Его Кличко укусил?
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Leo Bonart
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Для полноты картины не хватает только "Труд освобождает" и "Каждому свое"
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Ekaterina Zakharova
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чего?
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DD102DD
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Перевожу

Спорт это Сила Добра - использовали для отстранения зла.
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GtSwan
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Объединяющая миссия???
Спортсменов допускают или не допускают в зависимости от паспорта (и я сейчас не про СВО, такое было и ранее), пропихивают участие трансгендеров, которое породило множество споров... Вмешательство политики в спорт все больше и больше... Объединители, блин!
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Ирина С
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Пустозвон!
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DD102DD
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- сила спорта как сила добра в мире широко признана

Данная фраза имеет очень неоднозначный смысл.
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Виктор Дмитриев
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куры передохли, высылайте новый телескоп(с)
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Olga Tchistyakov
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.))))
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Sincere
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Воды налил, не догнала его мысль. МОК - Воины добра и света, а дальше что)
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Михаил Анисимов
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бах - марионетка государств-террористов(сша и британия)
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Залина Малина
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Лицемеры
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Dinamik1
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Приближаетили удаляет.Там америкосы за веревочки дергают марионеток.Как им надо так и будет.
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Ольга Волконская
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Речь в стиле советского партработника... Ржака)))
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Дмитрий9779
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🤣🤣🤣
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Mohnatiy
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Давно я так не смеялся 🤣
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