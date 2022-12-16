Артем Истомин: «Спортсмены и персонал не соблюдали банальные ограничения, никто не изолировался, это привело к массовым заболеваниям в команде»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин заявил, что то большое количество заболеваний в команде связано с несоблюдением банальных ограничений.

«Серохвостов уже чувствует себя нормально, а по поводу его участия в гонках в Уфе будем смотреть. Конечно, беспокоит, что он часто болеет, но его последнее заболевание связано с тем, что в целом сейчас много людей болеет. В том числе и у нас в команде за последние два этапа.

Спортсмены и персонал не соблюдали банальные ограничения, никто не изолировался. В итоге все это привело к массовым заболеваниям. Наташа Гербулова переболела в Тюмени, Настя Гореева до сих пор кашляет. Это все случилось после гонок в Увате. У Насти это остаточное явление, но это затрудняет дыхание.

Знаю, что Гореева недовольна своим состоянием, несмотря на победу в индивидуальной гонке в Уфе. Она не может работать на полную, дыхание не позволяет нормально бежать, поэтому не может до конца выкладываться. У Насти огромный потенциал в биатлоне, она может быть устойчивым лидером сборной. Но пока проблемы с иммунитетом не дают ей раскрыться.

Проблемы есть и у Кати Носковой, которая вчера бежала гонку в тренировочном режиме по сути. Ксюша Довгая тоже много болела. Надо понимать, что ее уровень пока не такой высокий, как у . Поэтому она не может просто взять и снова найти свою лучшую форму. Ей нужно гораздо больше времени. Ксюша у нас вообще пробежала всего три гонки, она будет прибавлять», – сказал .