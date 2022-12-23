Бабиков о лидерстве в общем зачете Кубка Содружества: «По ходу сезона я не показывал лидерские качества. Статус после летних гонок ни о чем не говорит»

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка Содружества в Рязани.

24 декабря пройдут мужской и женский суперспринты, 25 декабря – масс-старты.

– Как часто бегал суперспринты? Что можешь сказать про этот формат?

– Только два раза бегал. Один раз на Кубке России выиграл в Кирово-Чепецке. Второй – в том году в Шушене. Но я в мороз немножко не справился с гонкой. Мне нравится. Интересный формат.

Я бы и суперпасьют на Кубке России внедрил. Я ожидаю интересной борьбы. Просто приятно настраиваться на такие гонки. Классические варианты немножко где-то «подъедаются». Тем более приятно закончить год какими-то другими эмоциями.

– На данный момент ты лидер Кубка Содружества. Насколько для тебя это значимо?

– Первый раз об этом сейчас думаю, когда ты меня об этом спрашиваешь. Совершенно это неважно. По ходу сезона я пока не показывал лидерские качества. Если у меня есть статус после летних гонок, это ни о чем не говорит. Лишь надеюсь, что у меня получится не ударить в грязь лицом, – сказал Бабиков.

Кубок Содружества. Общий зачет. Бабиков лидирует, Смольский – 2-й, Латыпов – 3-й, Бажин – 4-й, Халили – 5-й