Екатерина Носкова: «Силы на Кубок Содружества остаются. Готова соревноваться, отдавать все силы, а они есть»
Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.
Носкова бежала второй этап за первую команду ХМАО-Югры.
«На лежке, видимо, не вспомнила, как стрелять в такой ветер. Очень сложные погодные условия сегодня: снег, ветер – все вместе.
Я недовольна своей стрельбой на лежке. Рада, конечно, что получилось передать эстафету первой и неплохо справиться на стойке по такой погоде. Надеюсь, ребята дальше смогут упрочить наши позиции.
Заходить на штрафной круг при любой погоде нельзя, потому что мы профессионалы своего дела и должны справляться в любых погодных условиях.
Когда я только выходила на пристрелку, было все спокойно – не было снега. Во время пристрелки поднялся сильный ветер, пошел ледяной снег. Мы немножко не были готовы к этому заранее – ощутили здесь и сейчас.
Силы на Кубок Содружества остаются. Я готова соревноваться, готова отдавать все силы, а они есть», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».
Комментарии