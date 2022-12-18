Екатерина Носкова: «Силы на Кубок Содружества остаются. Готова соревноваться, отдавать все силы, а они есть»

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Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

Носкова бежала второй этап за первую команду ХМАО-Югры.

«На лежке, видимо, не вспомнила, как стрелять в такой ветер. Очень сложные погодные условия сегодня: снег, ветер – все вместе.

Я недовольна своей стрельбой на лежке. Рада, конечно, что получилось передать эстафету первой и неплохо справиться на стойке по такой погоде. Надеюсь, ребята дальше смогут упрочить наши позиции.

Заходить на штрафной круг при любой погоде нельзя, потому что мы профессионалы своего дела и должны справляться в любых погодных условиях.

Когда я только выходила на пристрелку, было все спокойно – не было снега. Во время пристрелки поднялся сильный ветер, пошел ледяной снег. Мы немножко не были готовы к этому заранее – ощутили здесь и сейчас.

Силы на Кубок Содружества остаются. Я готова соревноваться, готова отдавать все силы, а они есть», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ». 

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