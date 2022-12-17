Елизавета Каплина: «Мне понравилось бегать с лыжниками. Может, это и дало толчок, что ходом я могу бежать не хуже, чем они»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Важно ли, что я первая в сезоне выиграла два спринта? Наверное, важно. Я сегодня настраивалась на стрельбу, потому что ходом понимала, что будет более-менее, а стрельба в последней гонке не задалась.

Гонка с лыжниками? Мне про это всегда все напоминают. Мне понравилось с ними бегать, еще бы таких стартов побольше. Может, это и дало какой-то толчок, что ходом я могу бежать не хуже, чем лыжники.

Это круто, что мы сегодня в тройке (Каплина, Екатерина Носкова и Наталья Гербулова тренируются в одной группе – Sports.ru). Еще бы была шестерка вся из нашей команды – было бы здорово. Будем дальше так продолжать, я надеюсь», – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Каплина победила в спринте, Носкова – 2-я, Гербулова – 3-я, Куклина – 6-я, Казакевич – 24-я