Йоханнес Бо о пасьюте на Кубке мира: «Бежать на лыжах было просто-напросто нереально. Вся гонка стала пародией»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо пожаловался на лыжи после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.

Сегодня Бо занял третье место. При этом он показал лишь 27-й ход, проиграв на лыжне две минуты.

– Это было еще хуже, чем выглядело. Бежать на лыжах оказалось совершенно невозможно. Просто-напросто нереально. Я проскальзывал в 99,99% случаев при отталкивании. Вся гонка стала просто пародией.

– Думаешь, что сегодня тебе помешали именно лыжи?

– Да. Я чувствую, что нахожусь в форме, был готов к хорошей гонке. Гонка и получилась хорошей, но, как я уже сказал, становится трудно, когда проигрываешь полминуты на одном круге, – сказал Бо.

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