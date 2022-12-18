Кубок IBU. Большой масс-старт. Хинц, Киркеэйде, Гигонна, Лампич, Санфилиппо, Брурссон пробегут гонку

18 декабря в Италии на этапе Кубка IBU по биатлону пройдет масс-старт у женщин.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

2-й этап

Риднау-валь Риданна, Италия

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 15.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Ванесса Хинц (Германия)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия)

3. Жилонн Гигонна (Франция)

4. Марион Визенсартер (Германия)

5. Тильда Юханссон (Швеция)

6. Муна Брурссон (Швеция)

7. Камиль Бене (Франция)

8. Селина Гротиан (Германия)

9. Федерика Санфилиппо (Италия)

10. Фани Бертран (Франция)

11. Анамария Лампич (Словения)

12. Пола Боте (Франция)

15. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)