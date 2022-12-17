Карим Халили: «Для меня сейчас главный момент – найти свою форму, в которой можно будет со всеми бороться»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Уфе (11-е место).

«Пока состояние одно и тоже, плюс-минус на каждой гонке. И стрельба такая же – не получилось опять справиться.

Погода гораздо комфортнее сегодня, бежишь по гонке, разогреваешься, можно сказать – припекает на солнышке, хотя солнца нет. Тело начинает гореть, как будто от жары. На 10-15 градусов теплее – сразу ощущается.

Важнее сейчас найти свою форму, в которой можно будет со всеми бороться. Для меня сейчас это самый главный момент», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».