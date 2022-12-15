Карим Халили: «Сегодня полстраны как узнали, что Серохвостов не бежит, выключили телевизор. Ждем, когда он вернется, продолжим борьбу»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе (4-е место).

«Довольно-таки тяжело. Хорошо, что были ребята на трассе, за которыми можно было поработать. Но ошибка последним выстрелом, конечно, непростительная.

Сегодня полстраны как узнали, что Серохвостов не бежит, выключили телевизор. Но он был мысленно с нами. Я видел его на трассе, подбадривал. Ждем, когда он вернется, продолжим борьбу. А пока и без него сегодня ребята дали жару.

Интересная гонка, потому что шел с нулями, и мне говорили, что впереди ребята шли без ошибок. Но сейчас борьба идет не только на трассе, но и в комнатах – кто здоровым доберется до трассы, не подхватит никакую инфекцию и сможет пробежать все соревнования. Сейчас все довольно-таки жестко», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».