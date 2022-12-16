Ветле Шостад Кристиансен о выступлениях Йоханнеса Бо в сезоне: «Он больше похож на бога, чем на человека»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Себастьян Самуэльссон Биатлон

Соперники Йоханнес Бо по Кубку мира высказались о его выступлениях в текущем сезоне. 

Тарьей Бо: Я думаю, он лучше, чем когда-либо. 

Кентен Фийон-Майе: Это Йоханнес, которого мы никогда раньше не видели. 

Ветле Шостад Кристиансен: Больше похож на бога, чем на человека. 

Себастьян Самуэльссон: Начинаешь задаваться вопросом, как он это делает. Все хорошо тренируются, все хотят добиться результатов, но сейчас мы просто хуже. Я бы хотел узнать у него, как он это делает, но не думаю, что получу ответы. Вряд ли он захочет делиться. Очевидно, он нашел что-то, что ему подходит. Но это может не сработать для всех. 

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