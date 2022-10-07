Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на норвежском ТВ

13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг станет биатлонным экспертом на телеканале TV2 предстоящей зимой.

«У него нет подготовки в качестве эксперта по биатлону, но он заинтересован и хочет учиться.

Он в полностью готов погрузиться в тему, чтобы набраться знаний. Это захватывающе и необычно, и я думаю, что это может получиться очень хорошо», – говорит спортивный редактор TV2 Вегард Янсен Хаген.

«В молодости он занимался биатлоном, немного разбирается в стрельбе, хотя, наверное, будет лучшим в качестве эксперта по части физики и лыжной техники.

Нортуг – хороший пример человека, который может вызвать интерес и ажиотаж», – сказал менеджер сборной по биатлону Пер-Арне Ботнан.