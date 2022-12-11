Серохвостов о победе в масс-старте: «Стремлюсь ли опередить Халили? Он ходит хвастается постоянно, блин. Надоел уже»

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свою победу в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

Сегодня Серохвостов допустил один промах и опередил ближайшего преследователя на 25 секунд.

«Сегодня на трассе ни от кого бы не убежал. Очень тяжело было.

Мне орали: наращивай преимущество! А я не мог наращивать. Просто думал, что мне надо отработать как я могу.

Почему нет счастья на лице? Тяжело потому что.

Стремлюсь ли опередить Халили? Он ходит хвастается постоянно, блин. Надоел уже», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Серохвостов победил в большом масс-старте, Колотов – 2-й, Латыпов – 3-й