Евгений Редькин: «Носкова буквально за пару метров до финиша бросила бежать и просто катилась, а Алимбекова не дремала»

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Главный тренер сборной Югры Евгений Редькин подвел итоги женской гонки преследования на этапе Кубка России в Тюмени. 

Победу одержала белоруска Динара Алимбекова, Екатерина Носкова финишировала второй, Елизавета Каплина – третьей. 

«Считаю, что наша югорская команда в целом выступает хорошо и в командном зачете, и в личном. Носкова великолепно выступила в Тюмени и показала чистую стрельбу.

Что касается финиша, то это будет ей уроком на будущее. Нужно бороться до последнего сантиметра, нельзя недооценивать соперника. Я смотрел гонку по телевизору, но мне тоже показалось, что она буквально за пару метров до финиша бросила бежать и просто катилась, а соперница не дремала. К сожалению, такое случается.

Елизавета Каплина – молодец. Она обрела то, что может. К сожалению, нет международных стартов, я считаю, что она и там могла зажечь. Она трудолюбивый, целеустремленный человек. На протяжении многих лет ей чуть-чуть не везло, но сейчас Бог ее награждает за трудолюбие», – сказал Редькин.

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