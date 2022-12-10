Носкова о фотофинише: «Похоже, что рано бросила бороться. По ощущениям было, что Алимбекова далеко»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Кубок России Динара Алимбекова Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала итоги гонки преследования на этапе Кубке России в Тюмени, где заняла второе место.

Сразу после финиша Носкова была отмечена в инфографике как победитель гонки, но по итогам фотофиниша первое место досталось белоруске Динаре Алимбековой.

«Похоже, что рано бросила бороться. Я не слышала и не видела Динару, по ощущениям было, что она далеко. Последние пару метров я практически перестала толкаться.

Это первые четыре ноля в моей жизни, я очень рада. Когда стрельнула последний ноль – я даже перепроверила. Меня переполняют эмоции от этого. И даже то, что я вторая – меня не сильно огорчает», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Алимбекова выиграла гонку преследования по фотофинишу, Носкова – 2-я, Каплина – 3-я, Казакевич – 5-я

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