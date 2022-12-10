Носкова о фотофинише: «Похоже, что рано бросила бороться. По ощущениям было, что Алимбекова далеко»

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала итоги гонки преследования на этапе Кубке России в Тюмени, где заняла второе место.

Сразу после финиша Носкова была отмечена в инфографике как победитель гонки, но по итогам фотофиниша первое место досталось белоруске Динаре Алимбековой.

«Похоже, что рано бросила бороться. Я не слышала и не видела Динару, по ощущениям было, что она далеко. Последние пару метров я практически перестала толкаться.

Это первые четыре ноля в моей жизни, я очень рада. Когда стрельнула последний ноль – я даже перепроверила. Меня переполняют эмоции от этого. И даже то, что я вторая – меня не сильно огорчает», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

❄️ Кубок России. Алимбекова выиграла гонку преследования по фотофинишу, Носкова – 2-я, Каплина – 3-я, Казакевич – 5-я