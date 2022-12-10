Динара Алимбекова: «Когда вышла на финиш, поняла, что у меня не хватит сил бороться с Носковой. Но потом она поскользнулась то ли кинула бороться»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила свою победу в пасьюте на этапе Кубка России в Тюмени.

Алимбекова заняла первое место по итогам фотофиниша, опередив россиянку Екатерину Носкову.

«Когда вышла на финишную прямую, поняла, что была не в спине у Кати и у меня не хватит сил бороться с ней. Но потом она поскользнулась или что, и я поняла, что у меня есть шанс.

То ли она кинула бороться, но у нее все равно было преимущество – я постоянно бежала по свежему снегу.

Не знаю, как так получилось, что я промахнулась. Лежа еще могу представить, но стоя была сильно готова. Может, волнение сыграло.

Было классно, мне очень понравилась гонка. Спасибо девочкам за борьбу, было очень интересно», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».