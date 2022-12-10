Карим Халили: «На финише хотел пройти с правой стороны, но там Поварницын. Перестроился влево, а там Серохвостов – было очень тесно»

Российский битлонист рассказал о финишном круге в гонке преследования на этапе Кубка России в Тюмени, где он одержал победу.

«У меня была задача была чтоб Серохвостов как можно позже нас достал, потому что он на крутых подъемах очень силен. Но на последнем подъеме я понял, что если он до него вперед не вышел, то дальше ему будет сложно. На финише хотел пройти с правой стороны, но Саня Поварницын резко перестроился, его палка попала мне в ногу, пришлось ее отодвинуть. Перестроился влево, а там Серохвостов – было очень тесно», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».