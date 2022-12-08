Елизавета Каплина: «Рада за чистую стрельбу. По ходу гонки старалась работать с первых метров и держать темп, который сразу же себе задала»

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Елизавета Каплина прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени. 

«Результат не неожиданный. Тут потеплело, уже лучше бежится, комфортнее. На втором рубеже немного замешкалась, но отработала чисто. Рада за чистую стрельбу. По ходу гонки старалась работать с первых метров и держать темп, который сразу же себе задала.

Думаю, что до оптимальных результатов далековато, но мы готовимся к чемпионату России и Кубку Содружества.

30 секунд – преимущество комфортное, буду работать в своем темпе и на рубеже тоже», – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ»

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