Юниорская сборная Удмуртии из-за проблем с финансированием не может выехать на соревнования

Юниорская сборная Удмуртии по биатлону пропустит всероссийские соревнования из‑за отсутствия финансирования от региона, сообщает .

5 декабря сборная Удмуртии должна была выехать из Тюмени, где сейчас находится на вкатке, в Ханты‑Мансийск на первый этап юниорских стартов, однако из‑за нехватки средств отправится по домам. Тренерский штаб и спортсмены рассматривают вариант перехода в другие сборные.

По информации источника «Матч ТВ», юниорская сборная Удмуртии перед летним первенством России в Уфе в связи с нехваткой патронов не могла вести стрелковую подготовку, но, несмотря на это, ей удалось завоевать на турнире две медали.

Ранее республиканские соревнования в Ижевске проходили без стрельбы по той же причине.

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны