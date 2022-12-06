Лиза Виттоцци: «У меня были очень трудные годы. Но в глубине души я не теряла веры в свои способности»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о своей подготовке к сезону.

Сейчас 27-летняя спортсменка лидирует в общем зачете Кубка мира.

«Честно говоря, у меня были очень трудные годы, но я никогда не переставала верить в себя. Конечно, когда возникают столь сложные моменты, которые были у меня в прошлые годы, уверенность в себе уже не такая высокая.

Но в глубине души я не теряла веры в свои способности, потому что знала: второе место в общем зачете Кубка мира нельзя занять случайно (Виттоцци стала второй в сезоне-2018/19 – Sports.ru).

Должна сказать, что Йонне Кахонен и Эдоардо Меццаро (тренеры сборной Италии – Sports.ru) действительно помогли мне изменить подход к стрельбе, так как это было самой серьезной проблемой, с которой я столкнулась.

Я боялась ошибиться, особенно в прошлом году, и это переросло в боязнь стрельбы. Но, тренируясь с ними, я ощутила легкость и удовольствие в том, что я делаю.

Помимо ментального аспекта, мы изменили механику стрельбы. Мы попытались это сделать, потому что мне нужно было избавиться от старых привычек.

Летом мы заметили, что это не просто помогает, но и подходит мне даже лучше, поэтому мы продолжили в этом направлении», – рассказала Виттоцци.