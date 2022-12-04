Кубок мира. Гонка преследования. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Симон показала лучшее время пасьюта

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 26.05,5

2. Ханна Оберг (Швеция) – 9,3

3. Жюлия Симон (Франция) – 13,2

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 13,7

5. Мари Эдер (Финляндия) – 14,2

6. Ида Лиен (Норвегия) – 20,8

7. Софи Шово (Франция) – 26,0

8-9. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 28,5

8-9. Маркета Давидова (Чехия) – 28,5

10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 28,6...

15. Доротея Вирер (Италия) – 36,2

Чистое время пасьюта

1. Жюлия Симон (Франция) – 30.27,0

2. Доротея Вирер (Италия) – 22,9

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 27,7

4. Каролин Коломбо (Франция) – 40,5

5. Маркета Давидова (Чехия) – 51,3

6. Эмма Лундер (Канада) – 54,2

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 55,3

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.05,0

9. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.10,6

10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.12,7

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.40,1 (2)

2. Анна Вайдель (Германия) – 1.40,5 (3)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.43,2 (0)

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.45,9 (5)

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,1 (2)

6. Эмма Лундер (Канада) – 1.46,9 (1)...

12. Жюлия Симон (Франция) – 1.53,4 (0)

16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.55,4 (1)

Без промахов гонку прошли Жюлия Симон (Франция), Доротея Вирер (Италия), Каролин Коломбо (Франция) и Самуэла Комола (Италия).