Кубок мира. Гонка преследования. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Симон показала лучшее время пасьюта
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Гонка преследования
Женщины
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 26.05,5
2. Ханна Оберг (Швеция) – 9,3
3. Жюлия Симон (Франция) – 13,2
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 13,7
5. Мари Эдер (Финляндия) – 14,2
6. Ида Лиен (Норвегия) – 20,8
7. Софи Шово (Франция) – 26,0
8-9. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 28,5
8-9. Маркета Давидова (Чехия) – 28,5
10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 28,6...
15. Доротея Вирер (Италия) – 36,2
Чистое время пасьюта
1. Жюлия Симон (Франция) – 30.27,0
2. Доротея Вирер (Италия) – 22,9
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 27,7
4. Каролин Коломбо (Франция) – 40,5
5. Маркета Давидова (Чехия) – 51,3
6. Эмма Лундер (Канада) – 54,2
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 55,3
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.05,0
9. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.10,6
10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.12,7
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.40,1 (2)
2. Анна Вайдель (Германия) – 1.40,5 (3)
3. Доротея Вирер (Италия) – 1.43,2 (0)
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.45,9 (5)
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.46,1 (2)
6. Эмма Лундер (Канада) – 1.46,9 (1)...
12. Жюлия Симон (Франция) – 1.53,4 (0)
16. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.55,4 (1)
Без промахов гонку прошли Жюлия Симон (Франция), Доротея Вирер (Италия), Каролин Коломбо (Франция) и Самуэла Комола (Италия).
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