Наталья Гербулова: «С иностранными биатлонистами мы переписываемся. Даже сейчас многие поддерживают – они не особо рады тому, что мы не будем выступать»
Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала об общении с иностранными спортменами.
«С английским у меня не очень. Я себя за это постоянно корю – что не уделяла в школе внимания. Простые фразы знаю, могу прочитать или обратиться к кому-то, но постоянной практики разговорного языка у меня нет. Сколько ни пробовала учить – не хватало времени.
Мне кажется, чтобы лучше выучить английский, надо уехать в другую страну и пожить там месяца три – и будешь свободно разговаривать на английском. В будущем очень хочу так сделать.
С иностранными биатлонистами мы переписываемся – переводишь в гугле, стараешься поддерживать связь. Спасибо им, даже сейчас многие поддерживают – они не особо рады тому, что мы не будем выступать», – сказала Гербулова.
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