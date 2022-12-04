Евгений Сидоров: «Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше»

Российский биатлонист прокомментировал победу в эстафете на Кубке России в Увате.

Сидоров выступил в составе сборной Красноярского края.

«Раньше мы бегали за Ленинградскую область, в этом году перешли в Красноярск на параллельный зачет. Хорошо, что теперь у нас есть девчонки, в Ленобласти не было.

Я верил в команду, потому что знал, что Наташа Гербулова и Екатерина Кулакова хорошо бегают. Ярик Костюков – очень хороший стрелок, мне оставалось удержать позицию.

Победа на этапе Кубка России значит многое. Не так часто удастся победить, бывают разного рода осечки. Это высокое достижение для себя и для того, чтобы тренеры поверили в спортсмена.

Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше», – сказал Сидоров.

🥶 Биатлон окоченел: Сливко – с грелкой во рту, Шевченко – в вязаных варежках, 21 участница снялась, 5 не доехали