Евгений Сидоров: «Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше»

Теги сборная России Кубок России Наталья Гербулова Ярослав Костюков Евгений Сидоров Екатерина Кулакова Биатлон

Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал победу в эстафете на Кубке России в Увате. 

Сидоров выступил в составе сборной Красноярского края. 

«Раньше мы бегали за Ленинградскую область, в этом году перешли в Красноярск на параллельный зачет. Хорошо, что теперь у нас есть девчонки, в Ленобласти не было.

Я верил в команду, потому что знал, что Наташа Гербулова и Екатерина Кулакова хорошо бегают. Ярик Костюков – очень хороший стрелок, мне оставалось удержать позицию.

Победа на этапе Кубка России значит многое. Не так часто удастся победить, бывают разного рода осечки. Это высокое достижение для себя и для того, чтобы тренеры поверили в спортсмена.

Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше», – сказал Сидоров.

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