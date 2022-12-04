Евгений Сидоров: «Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше»
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал победу в эстафете на Кубке России в Увате.
Сидоров выступил в составе сборной Красноярского края.
«Раньше мы бегали за Ленинградскую область, в этом году перешли в Красноярск на параллельный зачет. Хорошо, что теперь у нас есть девчонки, в Ленобласти не было.
Я верил в команду, потому что знал, что Наташа Гербулова и Екатерина Кулакова хорошо бегают. Ярик Костюков – очень хороший стрелок, мне оставалось удержать позицию.
Победа на этапе Кубка России значит многое. Не так часто удастся победить, бывают разного рода осечки. Это высокое достижение для себя и для того, чтобы тренеры поверили в спортсмена.
Побеждать на Кубке России сейчас престижно. Появились призовые, уровень стал намного выше», – сказал Сидоров.
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