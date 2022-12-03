Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход, Эдер уступила 24 секунды, Ханна Оберг – 27
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Спринт
Женщины
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.51,5
2. Мари Эдер (Финляндия) – 23,9
3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,8
4. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 31,1
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 34,6
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 35,5
7. Жюлия Симон (Франция) – 39,0
8. София Шнайдер (Германия) – 42,2
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42,9
10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 43,1...
18. Маркета Давидова (Чехия) – 51,6...
22. Линн Перссон (Швеция) – 57,0
23. Доротея Вирер (Италия) – 59,4
Скорострельность
1. Анна Вайдель (Германия) – 41,8 (0)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,0 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) – 50,2 (1)
4. Ханна Оберг (Швеция) – 50,9 (3)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,9 (0)
6. Елена Чиркова (Румыния) – 52,7 (1)...
15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 54,9 (1)...
18. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,3 (1)...
73. Линн Перссон (Швеция) – 1.09,9 (0)...
77. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.11,0 (3)
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