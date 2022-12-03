Кубок мира. Спринт. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход, Эдер уступила 24 секунды, Ханна Оберг – 27

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Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.51,5

2. Мари Эдер (Финляндия) – 23,9

3. Ханна Оберг (Швеция) – 26,8

4. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 31,1

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 34,6

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 35,5

7. Жюлия Симон (Франция) – 39,0

8. София Шнайдер (Германия) – 42,2

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 42,9

10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 43,1...

18. Маркета Давидова (Чехия) – 51,6...

22. Линн Перссон (Швеция) – 57,0

23. Доротея Вирер (Италия) – 59,4

Скорострельность

1. Анна Вайдель (Германия) – 41,8 (0)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 49,0 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) – 50,2 (1)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 50,9 (3)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,9 (0)

6. Елена Чиркова (Румыния) – 52,7 (1)...

15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 54,9 (1)...

18. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,3 (1)...

73. Линн Перссон (Швеция) – 1.09,9 (0)...

77. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.11,0 (3)

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