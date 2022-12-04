Гараничев не выступил в сингл-миксте на Кубке России из-за защемления в шее

Биатлонист Евгений Гараничев снялся с сингл-микста на этапе Кубке России в Увате.

«Продуло вчера на гонке. Защемило шею. Нерв воспалился», – рассказал главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Планировалось, что Гараничев пробежит гонку в паре с Викторией Сливко. Его заменил Вадим Истамгулов.

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