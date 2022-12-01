Сергей Башкиров: «С Логиновым и Цветковым мы изначально планировали пропустить индивидуальную гонку и бежать только спринт. Проблем с самочувствием у них нет»

Тренер мужской сборной России по биатлону подвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате.

показал сегодня свои хорошие спринтерские качества и выиграл финиш в борьбе с . Сегодня получилась очень яркая борьба, хотя не все члены моей группы бежали в гонке и выступили сильно.

При такой пограничной температуре бежать было сложно всем, хотя кто-то переносит мороз лучше, а кто-то хуже. Тем не менее ребятам удалось показать борьбу.

С Александром Логиновым и мы изначально планировали пропустить индивидуальную гонку и бежать только спринт. Это был плановый пропуск. Проблем с самочувствием у них нет, ребята готовятся выйти на старт в субботу», — сказал Башкиров.