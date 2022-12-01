Сергей Башкиров: «С Логиновым и Цветковым мы изначально планировали пропустить индивидуальную гонку и бежать только спринт. Проблем с самочувствием у них нет»

Теги сборная России Кубок России Сергей Башкиров Александр Логинов Максим Цветков Никита Поршнев Василий Томшин Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров подвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате. 

«Василий Томшин показал сегодня свои хорошие спринтерские качества и выиграл финиш в борьбе с Никитой Поршневым. Сегодня получилась очень яркая борьба, хотя не все члены моей группы бежали в гонке и выступили сильно.

При такой пограничной температуре бежать было сложно всем, хотя кто-то переносит мороз лучше, а кто-то хуже. Тем не менее ребятам удалось показать борьбу.

С Александром Логиновым и Максимом Цветковым мы изначально планировали пропустить индивидуальную гонку и бежать только спринт. Это был плановый пропуск. Проблем с самочувствием у них нет, ребята готовятся выйти на старт в субботу», — сказал Башкиров. 

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