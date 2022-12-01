Василий Томшин: «На стрельбе мне было комфортно, потому что я надел самые теплые варежки, какие у меня есть, а вот со спусков было неприятно»

прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

«На верхушке длинного подъема тренеры меня вели по ребятам – по , по Алексею Вагину, которые буквально в 3-4 номера за мной были. Но эта информация постольку-поскольку, потому что все равно бежишь, работаешь сам с собой, ну сегодня еще и с морозом.

Со стрельбой справился на 95%. На стрельбе мне сегодня было комфортно, потому что я надел самые теплые варежки, какие у меня есть, а вот со спусков действительно было неприятно, потому что очень холодно – и на скорости это усугубляется.

После того, как я финишировал, побежал в тепло. Первоочередная задача была отогреться. Итоговый протокол уже отошел на второй план, поэтому не следил. В вакс-кабинке ничего нет, даже окон», – сказал Томшин в эфире .