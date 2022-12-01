Карим Халили: «Пока форма оставляет желать лучшего. Стратов пока не добираем, тяжело разгоняться»
Карим Халили прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на Кубке России в Увате.
– Как бежалось в желтой майке лидера?
– Нормально, комфортно, но не очень тепло, к сожалению.
– Выделялся среди всех участников.
– Надеюсь, так и будет.
– Владение информацией про отставание от Томшина на последнем круге не помогло. Все отдал или где-то поберегся?
– Нет, все отдал. Пока форма оставляет желать лучшего. Стратов пока не добираем, тяжело разгоняться.
На стрельбе просто не хватило концентрации, сам как-то отпускал выстрелы. На первой стойке последний выстрел не доработал. Старался ближе к середине стрельбища вставать.
– Ничего не отморозил?
– Вроде нет, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
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