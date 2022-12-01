Карим Халили: «Пока форма оставляет желать лучшего. Стратов пока не добираем, тяжело разгоняться»

прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на Кубке России в Увате.

– Как бежалось в желтой майке лидера?

– Нормально, комфортно, но не очень тепло, к сожалению.

– Выделялся среди всех участников.

– Надеюсь, так и будет.

– Владение информацией про отставание от Томшина на последнем круге не помогло. Все отдал или где-то поберегся?

– Нет, все отдал. Пока форма оставляет желать лучшего. Стратов пока не добираем, тяжело разгоняться.

На стрельбе просто не хватило концентрации, сам как-то отпускал выстрелы. На первой стойке последний выстрел не доработал. Старался ближе к середине стрельбища вставать.

– Ничего не отморозил?

– Вроде нет, – сказал Халили в эфире .