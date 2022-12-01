Иван Колотов: «Слышал комментатора на стадионе, подумал: блин, лучше бы ничего не говорили. Сразу промахнулся»

Иван Колотов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Увате (3-е место).

«Вообще не умею абстрагироваться – это большая моя проблема. Я прекрасно слышал комментатора на стадионе, если честно, подумал: блин, лучше бы ничего не говорили. Сразу промахнулся.

Я, конечно, не думаю, что это связано с тем, что про меня что-то говорили. Это скорее больше с психологией связано, у меня почти всегда так.

Я думал, что идеально было бы ноль стрелять, чтобы последний круг ехать в удовольствие. Понимал, что если стрельну ноль, то на последнем круге можно, грубо говоря, сушить весла.

Не думал, каким буду с одним промахом, а с двумя, думал, что даже в тройку не заеду. Проезжая мимо табло, видел, что у Карима (Халили) выигрывал секунды 2-3. Зная, насколько сильный он лыжник, я понимал, что придется всего себя отдать на последнем круге, чтобы хотя бы по нолям с ним пройти.

Мне подсказывали по дистанции, сколько примерно проигрывал. После первого подъема говорили, что по нолям иду с Каримом, а в конце тренеры кричали. Понимал, что борюсь за секунды – за 2-3-е места. Представлял примерно, как иду по дистанции.

Я такой человек, что пусть финиширует самый последний – и тогда уже можно поздравлять», – сказал Колотов в эфире .