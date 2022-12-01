Ингрид Тандревольд: «Очень нервничала сегодня. Стало большим сюрпризом, что я попала двадцать раз из двадцати»

Норвежская биатлонистка прокомментировала свое серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Победу одержала шведка Ханна Оберг.

«Я очень нервничала сегодня. Стало большим сюрпризом, что я попала двадцать раз из двадцати – такое бывает нечасто. Я чувствовала, что моя форма сегодня была не лучшей.

Мне нужно участвовать в соревнованиях, чтобы набрать форму, поэтому я знала, что должна на 100% сосредоточиться на стрельбе. Я знала, что промахиваться нельзя... Это был хороший день», – сказала Тандревольд.