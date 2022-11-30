Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Ханна Оберг уступила 12 секунд, Херманн-Вик – 19

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Шведская биатлонистка Эльвира Оберг была быстрейшей в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Индивидуальная гонка

Женщины

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 38.23,2 

2. Ханна Оберг (Швеция) – 12,4

3. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 19,0

4. Хло Шевалье (Франция) – 38,4

5. Мари Эдер (Финляндия) – 41,3

6. Лиза Виттоцци (Италия) – 51,9

7. Маркета Давидова (Чехия) – 58,4

8. София Шнайдер (Германия) – 1.06,5

9. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.07,1

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.08,3

11. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,5

12. Линн Перссон (Швеция) – 1.25,8...

14. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.31,9...

17. Доротея Вирер (Италия) – 1.35,6

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,8 (3)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.42,4 (3)

3. Анна Вайдель (Германия) – 1.46,3 (2)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.48,2 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) – 1.48,7 (2)

6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1.49,5 (1)

7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.50,3 (2)

8. Эмма Лундер (Канада) – 1.50,6 (2)

9. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.51,2 (1)

10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.51,7 (1)

11. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.51,9 (4)...

16. Жюлия Симон (Франция) – 1.55,0 (1)...

18. Доротея Вирер (Италия) – 1.56,0 (4)...

59. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.17,1 (3)...

61. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.17,7 (2)...

71. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2.22,4 (0)...

80. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.31,0 (0)

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