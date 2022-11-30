Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг была быстрейшей на лыжне, Ханна Оберг уступила 12 секунд, Херманн-Вик – 19
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг была быстрейшей в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Индивидуальная гонка
Женщины
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 38.23,2
2. Ханна Оберг (Швеция) – 12,4
3. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 19,0
4. Хло Шевалье (Франция) – 38,4
5. Мари Эдер (Финляндия) – 41,3
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 51,9
7. Маркета Давидова (Чехия) – 58,4
8. София Шнайдер (Германия) – 1.06,5
9. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1.07,1
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.08,3
11. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,5
12. Линн Перссон (Швеция) – 1.25,8...
14. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.31,9...
17. Доротея Вирер (Италия) – 1.35,6
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,8 (3)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.42,4 (3)
3. Анна Вайдель (Германия) – 1.46,3 (2)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.48,2 (1)
5. Маркета Давидова (Чехия) – 1.48,7 (2)
6. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1.49,5 (1)
7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.50,3 (2)
8. Эмма Лундер (Канада) – 1.50,6 (2)
9. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.51,2 (1)
10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.51,7 (1)
11. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 1.51,9 (4)...
16. Жюлия Симон (Франция) – 1.55,0 (1)...
18. Доротея Вирер (Италия) – 1.56,0 (4)...
59. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.17,1 (3)...
61. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 2.17,7 (2)...
71. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 2.22,4 (0)...
80. Ванесса Фойгт (Германия) – 2.31,0 (0)
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