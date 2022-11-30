Глава Уватского района: «Сегодня еще раз проехали всю трассу. Она в идеальном состоянии и готова принять спортсменов»

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров сообщил, что недочеты на трассе, где пройдет второй этап Кубка России по биатлону, устранены.

Ранее ряд спортсменов и тренеров пожаловались на тонкий слой снега на дистанции и проступающий асфальт.

«Мы тоже внимательно следим за информацией, которая появляется в интернете. Да, были замечания.

Сегодня еще раз проехали всю трассу, сегодня вся она находится в идеальном состоянии. Допускам, что небольшой слой снега был на тех участках трассы, которые не будут задействованы в гонке.

Сегодня мы с полной уверенностью готовы сказать, что трасса в идеальном состоянии. Она готова принять спортсменов на всей дистанции», – сказал Елизаров.