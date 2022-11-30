Глава Уватского района: «Сегодня еще раз проехали всю трассу. Она в идеальном состоянии и готова принять спортсменов»

Теги Кубок России Биатлон

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров сообщил, что недочеты на трассе, где пройдет второй этап Кубка России по биатлону, устранены.

Ранее ряд спортсменов и тренеров пожаловались на тонкий слой снега на дистанции и проступающий асфальт.

«Мы тоже внимательно следим за информацией, которая появляется в интернете. Да, были замечания.

Сегодня еще раз проехали всю трассу, сегодня вся она находится в идеальном состоянии. Допускам, что небольшой слой снега был на тех участках трассы, которые не будут задействованы в гонке.

Сегодня мы с полной уверенностью готовы сказать, что трасса в идеальном состоянии. Она готова принять спортсменов на всей дистанции», – сказал Елизаров.

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