Юрий Каминский: «Я сам бегал в -30, отмораживался и сейчас от этого страдаю. Зачем убивать себя, если можно этого не делать?»

Тренер сборной России по биатлону поделился мнением об отмене гонок первого этапа Кубка России, а также о тренировках в мороз.

– Очень хочется, чтобы календарь учитывал погодные условия. Ни для кого не секрет, что в Ханты-Мансийске в конце ноября морозы. Да, я знаю, что главный судья Заикин говорит, что за последние 11 лет такого не было. Но еще пару лет назад, когда мы готовились к Кубку IBU и хотели провести контрольную тренировку, я спрашивал у местных тренеров и они говорили: после 20 ноября мы из Хантов стараемся уехать.

Мы тут никогда не проводили вкатывание, но не из-за мороза, а потому что уезжали в это время на международные соревнования. Мы тут новые люди, но местные-то знают про свою погоду, почему не учитывать их опыт?

– Спортсмены уровня Кубка мира привыкли бегать в условиях европейской зимы, при комфортных температурах. Для них эти морозы – дикий стресс?

– Я тут позвонил Крючкову (ведущий аналитик ЦСП, в прошлом тренер Антона Шипулина – Sports.ru) и как специалисту по физиологии задал ему вопрос: можно ли тренироваться и соревноваться при температуре ниже -20? Он прислал голосовое сообщение, что соревнования и даже интенсивные тренировки в мороз могут иметь печальные последствия, особенно для молодых спортсменов. Ресурс легочной ткани исчерпывается, а потом его уже не восстановить.

Тренироваться, конечно, мы все равно будем. Но если интенсивные тренировки проводить нельзя – как поддерживать форму? Это основная проблема, когда мы сидим в морозах. Приходится придумывать, одну развивающую тренировку мы уже делали в зале на тренажерах. Возможности есть, но насколько они адекватные?

– Если температура будет предельной, вы готовы снимать спортсменов с гонок?

– Эти решения принимают тренеры региональных команд, я могу только рекомендовать. И конечно, буду это делать, если погодные условия будут вредить их здоровью.

Я сам бегал в -30, отмораживался и сейчас от этого страдаю. Зачем убивать себя, если можно этого не делать? Любое обморожение, пусть немного, но влияет на спортивный результат. Отморозил пальцы – потерялась чувствительность, ушла стрельба. Обморозил легкие – вообще беда, можно никогда не восстановиться, – сказал Каминский.

«При таких температурах даже машина замерзает». В биатлоне ссора из-за... мороза: Каминский против боссов