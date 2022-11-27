Александр Тихонов: «В мое время мы соревновались и при минус 30, никто не вякал. Можно было провести в Ханты-Мансийске эстафеты без оружия»

прокомментировал решение отменить гонки первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за мороза.

«Всевышнему не прикажешь. Как бы я поступил? Надо заранее смотреть прогноз погоды. Есть спортивные комплексы на Урале, где можно провести спокойно соревнования.

Надо работать, а не сидеть ждать, что прикажет Всевышний. В мое время мы соревновались и при минус 30, никто не вякал. Но это были другие времена.

В Союзе биатлонистов России большие зарплаты, а думать некому, получается? За такие зарплаты спать надо на стрельбище. Сейчас же есть современный инвентарь, можно было получше утеплиться.

Можно было спокойно собрать спортсменов, тренеров и провести эстафетные гонки в Ханты‑Мансийске без оружия, без стрельбы.

Где фактор скоростной работы? Надо было хотя бы скоростную работу выполнить, коротенькие гоночки провести», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были вовремя куплены патроны