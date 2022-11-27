Карим Халили: «Стараюсь не думать о печальных новостях, просто улучшать свою работу. Конечно, все надеются, что мы выступим на следующей Олимпиаде»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Карим Халили Эльвира Оберг Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, кого видит фаворитами Кубка мира, а также высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов. 

– Кого видите фаворитами международного сезона?

– Наверное, выделю Йоханнеса Бо и Кентена Фийона-Майе. У девушек сложнее. Как один из вариантов назову Эльвиру Оберг.

Ройселанн пропустит начало сезона, Экхофф обычно тоже не сразу разгоняется. Наверное, сестры Оберг могут зажечь на старте.

– Надоевший всем вопрос о мотивации без международных стартов. Какое сейчас у вас психологическое состояние в этом контексте?

– Я стараюсь не думать о печальных новостях. Мне есть что показывать, что доказывать. В том числе самому себе.

Я стараюсь просто улучшать свою работу. Конечно, все надеются, что мы выступим на следующих Олимпийских играх в Милане. Все думают только о лучшем.

От нас тут ничего не зависит, я просто буду смотреть, как будут складываться обстоятельства, – сказал Халили. 

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