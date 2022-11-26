Карим Халили: «То, что Латыпов вытворяет на последнем круге, нам всем может только сниться. Остается им только восхищаться»
Российский биатлонист Карим Халили оценил качества Эдуарда Латыпова.
Ранее Халили с точной стрельбой выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Латыпов стал четвертым с отставанием в 32,6 секунды, дважды промахнувшись на рубеже.
«Мне, наверное, сложно описать Эдика. У него множество титулов. Эдик сильный, быстрый, мощный. То, что Эдик вытворяет на последнем круге, нам может всем только сниться. Остается им только восхищаться», – сказал Халили.
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