Карим Халили: «То, что Латыпов вытворяет на последнем круге, нам всем может только сниться. Остается им только восхищаться»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили оценил качества Эдуарда Латыпова.

Ранее Халили с точной стрельбой выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Латыпов стал четвертым с отставанием в 32,6 секунды, дважды промахнувшись на рубеже.

«Мне, наверное, сложно описать Эдика. У него множество титулов. Эдик сильный, быстрый, мощный. То, что Эдик вытворяет на последнем круге, нам может всем только сниться. Остается им только восхищаться», – сказал Халили.

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