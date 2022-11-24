Елизавета Каплина: «На первый этап я настроена хорошо, и надеюсь, что морозы дадут нам его провести»

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Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (4-е место).

«Работалось тяжеловато, скольжение было тугим, но я довольна работой на рубеже и стрельбой на ноль. На подъемах мне было жарковато, со спуска обдувало и было холодно.

На первый этап я настроена хорошо, и надеюсь, что морозы дадут нам его провести. Организация тут хорошая. Думаю, если будет тепло, будет все замечательно», – сказала Каплина.

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