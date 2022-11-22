Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре
С 29 ноября по 4 декабря в шведском Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.
1-й этап
Идре, Швеция
Расписание гонок
29 ноября, вторник
Спринт, женщины
12.30
Мужчины, спринт
16.00
30 ноября, среда
Гонка преследования, женщины
12.30
Гонка преследования, мужчины
15.00
3 декабря, суббота
Индивидуальная гонка, женщины
12.00
Индивидуальная гонка, мужчины
15.30
4 декабря, воскресенье
Спринт, женщины
12.30
Спринт, мужчины
16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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