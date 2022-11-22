Расписание первого этапа Кубка IBU в Идре

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С 29 ноября по 4 декабря в шведском Идре пройдет первый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

1-й этап

Идре, Швеция

Расписание гонок

29 ноября, вторник

Спринт, женщины

12.30

Мужчины, спринт

16.00

30 ноября, среда

Гонка преследования, женщины

12.30

Гонка преследования, мужчины

15.00

3 декабря, суббота

Индивидуальная гонка, женщины

12.00

Индивидуальная гонка, мужчины

15.30

4 декабря, воскресенье 

Спринт, женщины

12.30

Спринт, мужчины

16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

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