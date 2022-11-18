Редькин о возможной отмене этапа Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза: «В советские времена при любом минусе бегали»

Олимпийский чемпион по биатлону высказался о возможном переносе или отмене первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске из-за морозной погоды.

Биатлонные соревнования нельзя проводить при температуре ниже минус 20.

«Есть определенные требования: если температура не будет ниже нормы, соревнования состоятся. В советские времена вообще при любом минусе бегали. Лично мне доводилось соревноваться при минус 25, хотя нам говорили, что минус 22 – это предел», – сказал Редькин.

Первый этапа Кубка России по биатлону пройдет с 24 по 27 ноября.