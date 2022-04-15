Павел Рожков: «Российские паралимпийцы практически по всем дисциплинам отстранены от международных стартов»

Теги ПКР Павел Рожков МПК Биатлон

Исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал об отстранении российских паралимпийцев от международных соревнований. 

В марте российские спортсмены были отстранены от Паралимпиады-2022 в Пекине из-за ситуации на Украине. 

«Практически по всем паралимпийским дисциплинам ПКР и соответствующие спортивные федерации получили уведомления, что спортсмены России пока не допускаются до официальных стартов.

От Международного паралимпийского комитета (МПК) мы получили письмо, что по этим дисциплинам российские спортсмены не допускаются до санкционированных соревнований МПК», – сказал Рожков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные